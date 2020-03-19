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Kocaelililerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kocaeli'de vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı.

19.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:33
Kocaelililerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Kocaeli 'de vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı.

Sosyal medyada, saat 21.00'de vatandaşların balkonlarına çıkarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini göstermeleri için başlatılan kampanyaya Kocaeli'de binlerce vatandaş destek verdi. Saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar 1 dakika boyunca, büyük fedakarlıkla korona virüs tespit edilen vakaların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlar alkışlarla ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek olduklarını gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Güncel

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