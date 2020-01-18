Haberler » Spor » Kocaelispor: 0-1 - Spor

Kocaelispor: 0-1

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri Turgut (xx), Erdi (xx), Anıl Gir (xx), Halil İbrahim (xx), İbrahim Ethem (x) (Dk. 78 Erkan x), Mert Özmen (xx), Burak (x) (Dk. 57 Anıl x), Mert Caymaz (xx), Enes (x) (Dk.

18.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:47Kocaelispor: 0-1

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri Turgut (xx), Erdi (xx), Anıl Gir (xx), Halil İbrahim (xx), İbrahim Ethem (x) (Dk. 78 Erkan x), Mert Özmen (xx), Burak (x) (Dk. 57 Anıl x), Mert Caymaz (xx), Enes (x) (Dk. 72 Kazım x), Turgay (xx)

KOCAELİSPOR: Ercüment (xx) - Erdinç (xxx), Kemal Can (xx), Serdar Ümit (xxx), Gökdeniz (xx) (Dk. 78 Talha xx), Semih (xx), Burak (xxx), Taha Batuhan (xx), Ali Han (xxx) (Dk. 90 Murat), Mesut (xx), Yakup (xxx) (Dk. 90 Cihat)

GOL: Dk. 74 Burak ( )

SARI KARTLAR: Mert Caymaz, Sabri Turgut ( ) - Taha Batuhan, Semih, Ercüment (Kocaelispor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde zirve takipçisi Fethiyespor evinde lider Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta konuk ekibin tek golünü 74'üncü dakikada Burak kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci, iç sahada ise ilk mağlubiyetini alan Fethiyespor 32 puanda kalırken, art arda 9'uncu galibiyetine imza atan lider Kocaelispor, 43 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kocaeli ekibinin gol yememe serisi de 5 haftaya yükseldi.



Sabri Turgut, Fethiyespor, Kocaelispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:14  Guardiola kesin olarak City’de kalıyor
20:12  Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı
20:11  Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu
20:08  Real Madrid, Sevilla karşısında üç puanı Casemiro ile aldı
20:04  Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
18.01.2020 20:21:13