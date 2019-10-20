Kocaelispor: 1-0

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Emre Korkmaz, Yunus Doğan, Hicri Yıldırım

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Anıl (xxx), Harun (xx), Mustafa Aşan (xxx), Mustafa Değirmerci (xxx) (Dk. 69 Özgür xx), Görkem (xx) (D. 73 Arif xx), Doğukan (xxx) (Dk. 90 Namık Barış), Hakan Kuş (xxx)

KOCAELİSPOR: Ercüment (x) - Erdinç (x), Kemal Can (xx), Gökdeniz (x), Sefa (x) (Dk. 71 Rıza x), Yakup (xx), Talha (xx) (Dk. 83 Fatih), Gökay (xx), Semih (x) (Dk. 55 Mutlu x), Taha Batuhan (xx), Mesut (x)

GOL: Dk. 30 Hakan Kuş (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Görkem, Harun, Metin, Mustafa Aşan, Anıl (Karşıyaka) - Semih, Mutlu, Yakup ( Kocaelispor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, evinde grubun iddialı takımlarından Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Atatürk Stadı'nda 5 bin 930 biletli seyircinin izlediği maçta yeşil-kırmızılıların golünü 30'uncu dakikada Hakan Kuş attı. Bu skorla teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada 3'te 3 yapan ve son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Kaf-Kaf, puanını 11'e çıkardı. Kocaelispor ise 16 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Kocaelispor defansının hatasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Kuş'un şutunu Taha Batuhan çizgiden çıkardı.

13'üncü dakikada ev sahibinden Görkem'in şutunda kaleci Ercüment gole engel oldu.

30'uncu dakikada Karşıyaka öne geçti. Görkem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Metin indirdi, Hakan'ın şutunu Kemal Can çizgiden çıkardı. Hakan dönen topu tamamladı: 1-0.

İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

51'inci dakikada konuk ekipten Talha'nın şutun kaleci Erdoğan kornere çeldi.

65'inci dakikada Karşıyaka'da Hakan'ın uzaktan vuruşunu kaleci Ercüment iki hamlede uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Doğukan karşı karşıya bomboş pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

Maç 1-0 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

- İzmir