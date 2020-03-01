Kocaelispor, 3 puanı seyirci rekoru ile aldı

TFF 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Kocaelispor sahası Yeni Kocaeli Stadı'nda karşılaştığı Karşıyaka 'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı. Ev sahibi yeşil-siyahlı takımın gollerini Talha Mayhoş, Yakup alkan ve Ali Han Tunçer atarken, misafir takım Karşıyaka'nın golleri ise Metin Peker ve Doğukan İnci'den geldi. 90+3'te Ali Han'ın golü ile galip gelen Kocaelispor, TFF 3. Lig'deki seyirci rekorunu da kırdı.

28 BİN 250 TARAFTAR İLE REKOR KIRILDI

Daha önce Erzurumspor ile Altay arasında oynanan maçta 27 bin 423 kişiyle kırılan rekor, Kocaelispor-Karşıyaka maçında 28 bin 250 taraftar ile egale edildi. Böylece TFF 3. Lig'de taraftar rekorunun yeni sahibi Kocaelispor oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kocaelispor, 55 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 2. lige çıkma yolunda hızla ilerleyen yeşil-siyahlılar, bir sonraki maçında deplasmanda Erbaspor ile karşılaşacak.