10 Kasım 2018, 16:48
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Kocaelispor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0

Kocaelispor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0

STAT: Kocaeli StadyumuHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Sinan Ertinğü (xx)KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx)(Dk.88 Kerem Yıldırım), Mesut (xxx), Hamza (xx), Kerem Yıldırım (xx)(Dk.61 Mert xx), Burak (xx), Rıza (xx)(Dk.



STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Sinan Ertinğü (xx)

KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx)(Dk.88 Kerem Yıldırım), Mesut (xxx), Hamza (xx), Kerem Yıldırım (xx)(Dk.61 Mert xx), Burak (xx), Rıza (xx)(Dk.58 Gökdeniz xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xxx) - Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xx)(Dk.60 Ekrem xx), Serdar (xx)(Dk.90 Selim), Haydar (xx)(Dk.81 Salim), Yusuf Onur (xx), Emre Hasan (xx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xx)

GOL: Yok

SARI KART: Hamza (Kocaelispor), Ali Kemal (Bayburt İÖİ)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Kocaelispor sahasında konuk ettiği lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile golsüz berabere kaldı.

- Bartın Kocaeli,Selim,Kocaelispor
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:48



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