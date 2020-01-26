Kocaelispor, Cizrespor maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kocaelispor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün iç sahada Cizrespor ile yapacağı maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketinin, Kocaelispor camiasını da derinden üzdüğünü belirten Üzülmez, şunları kaydetti:

"Kocaelispor yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda, dualarımızın yanı sıra maddi desteklerimizle de Elazığ halkının yanında olmak istiyoruz. Devletimizin resmi yardım kampanyası başlatması durumunda, Kocaelispor'umuzun bugün Cizrespor ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirlerini ve ayrıca yönetim kurulumuzun desteklerini bağışlayacağımızı taahhüt ediyoruz."

Kaynak: AA