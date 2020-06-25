Kocaelispor efsanelerinin anıları müzede sergilenecek

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde eden TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kocaelispor'un efsane futbolcularının anıları ve hatıraları kurulacak müzede sergilenecek.

25.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:06
Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde eden TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kocaelispor'un efsane futbolcularının anıları ve hatıraları kurulacak müzede sergilenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor'un efsane futbolcularının tüm anıları ve hatıraları kurulacak müzede yer alacak.
Anadolu'da futbol denilince ilk akla gelen şehirler arasında yer alan Kocaeli'nin futbol tarihi için çalışma başlatıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kurulacak Kocaelispor Müzesi'yle kentin marka değerlerinden olan yeşil-siyahlı kulübün dünden bugüne, bugünden geleceğe yaşatılması sağlanacak.
Projenin ilk adımları arasında yer alan Kocaelispor sözlü tarih çalışmaları başladı. Bu kapsamda kulüp tarihine damga vuran, "Kocaelispor'un efsaneleri" adını almış futbolcularla röportaj çalışmalarına başlandı.
Kocaelispor'un ve kentin yaşayan hafızaları olan eski başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcularla yapılacak röportajlarla anı ve hatıralar kulüp tarihinde yaşayan bir hale gelecek. Çekimler her türlü hijyen önlemi alınarak gerçekleştirildi.
İlk olarak efsane futbolculardan Sümer Yüzer, Bülent Özer, İbrahim Yazıcıoğlu, Kamuran Akşar ve Barbaros Kırdar, Kocaelispor Müzesi'nde sergilenecek sözlü tarih çalışması kapsamında birlikte top koşturdukları Zeki Kaya'yla bir araya geldi.
Kocaelispor'un tarihine ışık tutacak hatıraları anlatan efsane futbolcular, daha sonra sohbet ederek geçmiş günleri andı. Kocaelispor efsanelerinin anıları müzede sergilenecek

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kocaelispor, Spor, Haber

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