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Kocaelispor Efsanesi Nasut Kayalı, İzmit'te anılacak

İzmit Belediyesi 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'un efsanelerinden Nasut Kayalı'yı anılacak.

19.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:58Kocaelispor Efsanesi Nasut Kayalı, İzmit'te anılacak
Belediyesi 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında 'un efsanelerinden Nasut 'yı anılacak.

İzmit Belediyesi, kent ve ülke tarihine ismini kazımış önemli isimleri yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "İzmit Unutmaz" etkinliklerinde 2 yıl önce aramızdan ayrılan ve Kocaelispor'un kurucularından olan Nasut Kayalı'yı anılacak. Kocaelispor'un kurucularından olan ve hayatını Kocaelispor'a ve İzmit'e adayan Nasut Kayalı'yı anma etkinliği, 20 Şubat Perşembe saat 18.00'da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tüm vatandaşları bu önemli program için Cumhuriyet Sanat Galerisine davet etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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