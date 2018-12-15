Kocaelispor Taraftarları Stada Alınmadı! Maçı Dağda İzleyecekler!

Bugün 13.00'da Kocaelispor - 1461 Trabzon Kulübü'nün oynadığı maçta 59 kişilik sınırlı kontenjana rağmen 150 kişilik maçı izlemeye gelen Kocaelispor taraftarı, maçın oynanacağı Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu'nun önüne toplandı. Saat 13.00'daki maçın başlamasına dakikalar kalmasına rağmen güvenlik güçleri ve polis ile karşılaşan Kocelispor taraftarları henüz içeriye giremedi.

MAÇI DAĞDA İZLEYECEKLER

Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu'nda 59 kişilik kontenjan sınırı üzerine Kocaelispor'un taraftarları maçı izlemekten vazgeçmediler. Kocaelispor taraftarlarının lideri Enver Güle maçı protesto etmek için maçı tepede izleme kararı aldı. Bu durumdan sürekli muzdarip olan taraftar grubunun lideri Güle, "Bugünkü maça 59 kişi bile giremeyecek, stada pankartları asıp maçı dağdan takip edeceğiz. Bu durumdan artık yorulduk. Kocaelispor bunları haketmiyor. Bu lig Kocaelispor'un ligi değil. Acilen bu durumdan kurtulmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.