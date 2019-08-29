Kocaelispor'un 10 yıllık hasretini Büyükşehir bitirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında Kocaelispor camiasının 10 yıldır beklediği transfer yasağının kalktığını duyurdu. Başkan Büyükakın; "Kocaelispor Süper Lig'de mücadele etmeli" dedi.

TARAFTARLAR BASIN TOPLANTISINDA

Seka Park Otel'de yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kulüp yöneticileri, taraftarlar ve basın mensupları katıldı.

ÜZÜLMEZ, "ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"

Kocaelispor'un 10 yıldır beklediği transfer yasağının kalktığını ifade eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez; "30 Ağustos ile birlikte çifte bayram yaşıyoruz. Kocaeli ve sporumuz için bugün tarihi bir gün. Bu süreçte bizlere varlığıyla hem maddi hem manevi çok büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın varlığı en sıkıntılı durumları atlatmamızda bizlere güç verdi. Bu süreçte valimiz, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin il başkanları bize destek verdi.

"10 YILLIK ESARET BİTTİ"

Bugün gelinen noktada 10 yıllık transfer esaretini bitirdik. Borçlar ödenmiş bir şekilde Türkiye'deki kulüplerin belki de yüzde 10'unda olmayacak bir kulüp olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Sponsorluk ve reklam desteğiyle bize destek olan başkanımıza teşekkür ederim. Bu süreç misafir olduğumuz liglerden kayıpsız geçerek beyefendisi olduğumuz Süper Lig'e gide yolun ilk başlangıcı olsun" dedi.

BÜYÜKAKIN, "BU KENTİN EN ÖNEMLİ MARKASI KOCAELİSPOR'DUR"

Kocaelispor'un bu kentin önemli bir markası olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın; "Kocaelispor, bu kent için bir markadır. Bu kent marka kent olacaksa, Kocaelispor bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kocaelispor'u Süper Lig'de görmek, herkesin meselesi olmalıdır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşeni yaptık" şeklinde konuştu.

"BU KENT KOCAELİSPOR'A SAHİP ÇIKMALI"

Konuşmasının devamında Başkan Büyükakın, "Bu kentin takımına sahip çıkmak için bir görev üstlendik. Biz Kocaelispor konusunda kamu kaynağı kullandırmayacağız demiştik. Bir sorumluğun altına girerek Büyükşehir iştiraklerinden sponsorluk yapma kararı aldık. 8 milyon TL'yi buradan sağlayarak takımımıza önemli bir destek verdik. Bu yaptığımız kamu israfı olarak değerlendirilmesin. Kocaelispor Süper Lig'de oynaması bu kent için büyük bir tanıtım vesilesidir. Hiçbir reklam ücretiyle yapamayacağımız reklamı Süper Lig takımıyla yapabiliriz. Bu sorumluluğun atına girmeyi doğru buldum. Yaptığımız yardımı Kocaeli'nin tanıtımına yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL İŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Başkan Büyükakın konuşmasına şu şekilde devam etti, "Asıl iş bundan sonra başlıyor. Kocaelispor için yeni beyaz sayfa açtık. Geçmiş 10 yıla bakıldığında yapılanların önemli olduğu ortada. Süper Lig'e ulaşmamız için birkaç konu daha var. Bunların başında bu kentin takımına sahip çıkması geliyor. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları desteklemezse, sadece bizim Süper Lig'e taşıma şansımız yok. Gerçekçi olmamız lazım. Eskiden olduğu gibi futbolcu yetiştirip futbolcu satacak hale gelmesi, tesislerinin yükseltilmesi gerekiyor. Kocaelispor'u borçtan kurtardık. Bundan sonra küçük katkılarla büyük işler yapmak mümkün.

"BU TARAFTARA SÜPER LİG YAKIŞIR"

Kocaelispor için Uluslararası başarılara gidecek bir yapı oluşturabiliriz. Büyük ufuklara yelken açmalıyız. Kentin tüm kesimleri Kocaelispor'a destek olmaya çağırıyorum. Bir an önce Süper Lig'e çıkarmamız gerekiyor. Yeter ki herkes taşın altına elini koysun. Bu mutlu günde çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna, bu sürece katkı koyan geçmiş yönetimlere teşekkür ediyorum. Seferberlik başlatalım diyorum. Bu taraftara Süper Lig yakışır."