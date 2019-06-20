20.06.2019 12:40
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Kocaelisporlu judocular Avrupa'dan 4 madalya ile döndü

Kocaelisporlu judocular Avrupa

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıstporlu yıldız judocular, Balkan Şampiyonası'nda önemli bir başarıya daha imza atarak 4 madalya kazandı.

KocaeliBüyükşehir Belediye Kağıstporlu yıldız judocular, Balkan Şampiyonası'nda önemli bir başarıya daha imza atarak 4 madalya kazandı.

KuzeyMakedonya'nın başkentiÜsküp'te düzenlenen, 9 ülkeden 224 judocunun yarıştığı Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular, milli takım adına mindere çıktı. Mavi beyazlı judocular, şampiyonadan 4 madalya ile dönerek büyük başarı elde eti. Turnuvanın ilk gününde mindere çıkan Kağıtsporlu judocular milli takımımız adına 2 altın ve 2 bronz madalya kazanarak İstiklal Marşımızı Balkanlarda okuttu. 36 kilogramda Zeynep BetülSarıkaya, 42 kilogramda mindere çıkan Abdülsamet Çakır bütün rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

42 kilogramda mücadele eden Samet Kaydu ile 44 kilogramda mücadele eden Necla Şeker se bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız judocular elde ettikleri başarılı sonuçlar ile hedeflerininAvrupave Dünya şampiyonalarında derece almak olduğunu gösterdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Makedonya,Avrupa,Kocaeli,Spor

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