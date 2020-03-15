Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama
- Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, korona virüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı.
15.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:23
- Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama
İSTANBUL - TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, korona virüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları korona virüse karşı hijyenik önlem alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar koruyucu kıyafet ve maske takıp, meşalelerle Kocaelispor'u stada uğurlarlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İSTANBUL - TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, korona virüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları korona virüse karşı hijyenik önlem alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar koruyucu kıyafet ve maske takıp, meşalelerle Kocaelispor'u stada uğurlarlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Spor
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