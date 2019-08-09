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Kocagürlü çocukların tıraş sevinci

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

09.08.2019 15:58 Kocagürlü çocukların tıraş sevinci
Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri uyum ile gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha eklendi. Son olarak Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde ortak bir çalışmaya imza atan iki belediye mahalledeki çocukların yüzünü güldürdü.

Bayram önü mahalledeki çocuklara sürpriz yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Kocagür'de çocuklarla biraraya geldi. Toplu gerçekleşen etkinlikte mahalledeki bir çocuğu kendi tıraş eden Başkan Atay, etkinliğin ardından Kocagür'deki vatandaşlarla sohbet edip, bayramlaştı. Etkinlikte birçok çocuk bayram tıraşı oldu. - AYDIN

Kurban Bayramı, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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