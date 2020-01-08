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Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri Floor Curling'le tanıştı.

08.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:45 Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı
'ın ilçesi Kocagür Ortaokulu öğrencileri Floor Curling'le tanıştı.

Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü Floor Curling antrenörleri, floor curling branşının tanıtımı ve yetenekli öğrencilerin seçimi için Umurlu Kocagür Ortaokulundaki öğrencilerle buluştu.

Okul içinde oluşturulan spor alanında gerçekleştirilen ve birçok öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar ilk defa tanıştıkları bu sporu yaptıklarında büyük heyecan yaşadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, floor curling sporunun kurallarını ve oynanış şeklini anlattı. Aydın'da birçok okulda bu tür tanıtım etkinliklerinin yapılarak Türkiye Şampiyonalarına katılacak takımların çıkartılması hedefleniyor. Buz satrancı olarak da bilinen floor curling, down sendromlu çocuklar, görme engelli ya da tekerlekli sandalyedeki kişilerin de kolaylıkla yapabileceği, herkese hitap eden bir strateji oyunu olarak son zamanlarda dikkat çekiyor. - AYDIN

Efeler, Umurlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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