Kocaispir: "Yüreğir'de Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazmak İstiyoruz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, "Yüreğir'de yeni bir başlangıç, yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz" dedi.Seçim çalışmalarını sürdüren Kocaispir, İhlas Medya Grubu'nu ziyaret etti. Kocaispir, Türkiye Gazetesi Temsilcisi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Cumali Geleri, İhlas Gazetecilik İşletme Müdürü Ali Demir, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak ve Türkiye Gazetesi Abone Koordinatörü Mehmet Güven'in hazır bulunduğu ziyarette, İhlas Medya'nın yayıncılık faaliyetleri ve ilkelerini geçmişten bugüne takdirle izlediğini ve çok başarılı bulduğunu dile getirdi.Yaptıkları seçim çalışmalarını ve Yüreğirle ilgili düşüncelerini paylaşan Kocaispir, "Mahmut Çelikcan Başkanımız 3 dönem Yüreğir'e elinden gelen hizmeti yaptı. Bu bir bayrak yarışı ve bize görev verildi. Yüreğir'de yeni bir başlangıç, yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz" diye konuştu.Yüreğir'in her mahallesinin ayrı bir dünya olduğunu belirten Kocaispir, şunları kaydetti:"Hizmetlerimizi dürüst, şeffaf bir belediyecilik üzerine inşa edeceğiz. Her mahalleye ihtiyacı olan hizmeti ayrım yapmadan sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilçenin çehresini değiştirip imajını parlatacağız."İhlas Medya yöneticileri de Kocaispir'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. - ADANA