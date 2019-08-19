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Kocaispir: "Yüreğir'de yeşil alanları çoğaltacağız"

Yüreğir Belediyesi, Sinanpaşa Çocuk Parkında bulunan oyun ve spor takımlarını yenileriyle değiştirdi.

19.08.2019 15:50 Kocaispir:
Yüreğir Belediyesi, Sinanpaşa Çocuk Parkında bulunan oyun ve spor takımlarını yenileriyle değiştirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Otogarı karşısında bulunan Sinanpaşa Çocuk Parkının yeniden düzenlenmesi talimatın verdi. Parktaki çocuk oyun takımları ve spor takımları yenileriyle değiştirilerek, peyzaj düzenlemesi de yapıldı.

Kocaispir, hızlı kentleşme sonucunda oluşan estetik ve çevresel problemlerin yeşil alanların önemini artırdığını belirten Kocaispir, "Parklar kentleri daha sağlıklı yerler haline getirerek yaşayanların daha sağlıklı olmalarını sağlarlar. Parklarda gerçekleştirilen düzenli egzersiz, koruyucu tıbbın anahtarıdır. Yüreğir'de yeşil alanları çoğaltacağız. Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşların rahatça ulaşabilecekleri spor aletlerini Yüreğir'in bütün bölgesine ulaştıracağız" diye konuştu.

Parkların çocuklar için de çok önemli olduğunu ifade eden Kocaispir, "Oyun parkı, çocukların hem psikolojik, hem de fizyolojik gelişmelerine de katkıda bulunurlar. Oyun oynamak her yaştaki çocuk için önemli bir ihtiyaçtır. Çocukların hem psikolojik, hem de fizyolojik gelişimlerine de katkıda bulunurlar" dedi. - ADANA

Sinanpaşa, Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

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