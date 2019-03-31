Kocaköy'deki Seçim Kavgası

Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavganın jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldığı bildirildi.
Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan
yaptığı yazılı açıklamada, ilçede vatandaşların oy kullanma işleminin güvenli şekilde devam ettiğini belirtti.
Bozbağlar Mahallesi Cumhuriyet İlkokulunda oy kullanımı sırasında muhtarlık seçimi için 2 aile arasında kavga çıktığı ihbarı alındığı bunun üzerine jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden Turhan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Jandarmanın intikaliyle olay büyümeden sonlandırılmıştır. Seçimler Kaymakamlığımızın aldığı tedbirler neticesinde ilçemizin her noktasında huzur ve güven içerisinde devam etmekte olup, vatandaşlarımızın bu tür olaylara itidalli yaklaşarak, asılsız iddialara itibar etmemesi gerekmektedir."
Diyarbakır, Jandarma, Kocaköy, Güncel
Kaynak: AA