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Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu masaya yatırıldı

Adıyaman'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu masaya yatırıldı.

19.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:45 Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu masaya yatırıldı
'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu masaya yatırıldı.

Baraj inşaatına bağlı olarak rezervuar alanının su tutmaya başlamasıyla baraj gölü altında kalacak olan merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve köylerinin yeniden yerleşim yeri seçimi ile iskan sorunu masaya yatırıldı.

Toplantıda, yeni yerleşkenin altyapı ve üstyapı sorunları, taşınacak köylerle ilgili iskan çalışmaları görüşüldü.

Koçali Barajı sahasında kalan köylerin taşınması ve yürütülen çalışmaları görüşmek üzere Vali Aykut Pekmez Başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cesim Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Şanlıurfa Tapu Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Ayşe Ünlü, DSİ 203 Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin muhtarları katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Doğanlı, Güncel

Kaynak: İHA

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