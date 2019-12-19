Haberler » Güncel » Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu - Haber

Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu

Adıyaman'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

19.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:54 Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu
'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıda ele alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez başkanlığındaki toplantıda, baraj inşaatına bağlı olarak rezervuar alanının su tutmaya başlamasıyla baraj gölü altında kalacak merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve köylerinin yeniden yerleşim yeri seçimi ile iskan sorunu masaya yatırıldı.
Yeni yerleşkenin altyapı ve üst yapı sorunları, taşınacak köylerle ilgili iskan çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cesim Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Şanlıurfa Tapu Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Ayşe Ünlü, DSİ 203 Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Orman ve Kadastro başmühendisleri, Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin muhtarları katıldı.

Adıyaman, Doğanlı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA - Haber
16:26   Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
16:25   DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Haber
16:22   Sanayi esnafına gerçek gibi yangın tatbikatı - Haber
16:20   ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:32:49