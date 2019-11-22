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"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı

Eşinin koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'un programına gelen kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzleyenleri hayrete düşüren Melahat, eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun kocasından olmadığı ortaya çıkmıştı. Aldatmanın ardından diğer çocuğuna da DNA testi isteyen adam ilk çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenince yıkıldı.

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:37

Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diyerek boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir aldatma ile yüzleşti.

KOCASINDAN BOŞANMAK İÇİN GELMİŞTİ

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımını yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi. İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

Melahat B.

İKİNCİ ÇOCUĞUNUN BABASI BAŞKASI ÇIKMIŞTI

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ramazan B.'nin bu talebinden sonra DNA testi yapıldı.Test sonucu canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıkladı. Testte Meahat B.'nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.

İLK ÇOCUĞUNA DA DNA TESTİ YAPILMASINI KABUL ETTİ

İlk çocuğuna DNA testi yapılmasını istemeyen Melahat B., kararını değiştirdi. Kızının babasının Ramazan olduğunu iddia eden Melahat, ilk çocuğuna DNA testi yapılmasını kabul etti. Öte yandan ikinci çocuğunun babası hakkında da bilgi veren Melahat B., oğlunun biyolojik babasının Konya'da ayakkabı atölyesinde çalışan Mehmet Güneş olduğunu ifade etti.

İLK ÇOCUĞUNUN DA KOCASINDAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bugün yayınlanan Esra Erol'da programında Melahat B.'nin ilk çocuğuna yapılan DNA testi sonucu açıklandı. Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.Duydukları karşısında büyük şoke olan Ramazan B., stüdyoyu ağlayarak terk etti.

Ramazan B.

Esra Erol, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (101)
DADAVDA:bu nedir arkadaş sen adamın hayatına yalanı monte ediyosun cehenemilk kadın bunlar yüzünden şidet oluyor
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1 0
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KATAKULLİYE GELECEZ YAVVVV:KARADENiZ''DE GiZLi RUM HRiSTiYAN ÇOK. EGEDE SELANiKLI YAHUDi SABETAYCILAR ÇOK DOĞUDADA GİZLİ ERMENi ÇOK, YAV NAPAK NE EDEK NERE GiDEK NERDEN KARI BULAK ORTA ASYAYAMI GiTSEK KAZAK . KIRGIZ ELLERiNEMi VARSAK. DEDE KORKUTAMI SORSAK A DOSTLAR
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6 0
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AVNİ:aslım kornişonum , lahana turşum ses ver
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3 0
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ASLI:BURDAYIM AVNOŞUM MiNNOŞUM YUMOŞUM TOSTUMU YEDiM BEKLiYORUM
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4 0
DOGRU YOL:INTERNET CIKTI DÜZEN BOZULDU
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6 1
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TEPKİ:konusur iken insanin evlatlik alasi geliyor ve konusmaya devam ettigi surece ne pislikler cikacak galiba sanki bir yalan makinesi
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3 1
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MİCROMAD:Kadına şiddete karşıyız. Her ne olursa olsun kadın derneklerimiz bu hanım kardeşimizin arkasında olmalı. Kadınlar özgür olmalı. Kadına şiddete hayır demeliyiz.
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10 139
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AHMET:SENİN DE SENİN GİBİ MAHLUKLARIN DA ÖZGÜRLÜĞÜ BATSIN BE
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54 0
VATANDAŞ 2:burada şiddet varmı olsa suçmu olacak sen çocukların varsa dna testi yaptır şüpheliyim senden
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50 0
KIBRIS GAZISI:ne diyorsun cesit burda kadina siddet falan yok ahlaksiz iffet ve namus duygusunu bilmeyen tanimayan bir kadin söz konusu
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38 0
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