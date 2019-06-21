Kocaman'a ziyaretçi akını

İSTİŞAREYİ ÖNEMSİYORUZ

Kapısının herkese açık olduğu Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman , 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrasında tebrik ziyaretlerini makamında kabul ediyor. Makamında misafirleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kocaman, "Kartepemiz her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ilçedir. Kartepe'de hedefimiz turizmin merkezi olmaktır. Bu yönde gereken yatırımları birlikte yapacağız. Bu ziyaretler sadece hayırlı olsun değil, bizler için önemli bir istişare adımıdır. Kararlarımızın her aşamasında istişareyi önemsediğimiz için bu ziyaretler ve görüş alış verişlerimiz bizlere yol gösterici olmaktadır" ifadelerini kullandı.

KARTEPEMİZ HER ALANDA KENDİNİ GÖSTERMİŞ

Misafirlerinin hayırlı olsun, Allah utandırmasın dileklerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kocaman "Kartepe hepimizin ilçesidir. Hep birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte Kartepemizi hak ettiği yere getireceğiz. Esnafından, sanayicisine, turizimcisine kadar Kartepemiz her alanda kendini göstermiş, gün geçtikçe de iddiasını arttıracaktır" şeklinde konuştu.

KURT - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti.

YAĞAN – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Scattoloni Fabrika Müdürü Onur Yağan 'ı makamında ağırladı.

NACAR – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar , Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Kocaeli Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir'i makamında misafir etti.

TEKOĞUL - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul'u makamında konuk etti.

AY- Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Telekom Müdürü Metin Ay 'ı makamında ağırladı.

KOÇ - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç ve yönetimin kurulu üyelerini makamında konuk etti.

KORKMAZ - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı Vekili Erdal Yüce ile Hasan Gündüz 'ü makamım da misafir etti.

GÖNÜL - Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 23-24 dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Mimar Azize Sibel Gönül 'ü makamında konuk etti.

ŞAR – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar'ı makamında misafir etti.