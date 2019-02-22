Kocaman, "Biz Gönül Birliği İçin Yola Çıktık"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ile birlikte Köseköy Mahallesi sakinlerinden Sevilay Güzeldal'ın çay davetine katıldı. Köseköy Merkez Mahallesi sakinlerinin de iştirak ettiği, sıcak çay eşliğinde yapılan sohbette konuşan Kocaman, "İçerisinde sevgi huzur gönül birliği yoksa en güzel şehirleri imar etseniz bile anlamsızdır. Biz gönül birliği ile sevgi ve huzurun esas olduğu güzel bir Kartepe için yola çıktık" dedi.

SESSİZ YIĞINLARIN SESİ OLACAĞIZ

"Sosyal belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz" diyen Kocaman, "Tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE YÖNTEMİNİ KULLANACAĞIZ

"Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır" diyen Belediye Başkan adayı Kocaman "Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler