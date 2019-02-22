Kocaman, "Farklı Kültürler En Büyük Zenginliğimiz"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, SKM programları kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. STK'lara büyük önem veren Kocaman beraberinde İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileriyle birlikte Uzuntarla Adige Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Sedat Yenişen, "Kartepe'de yaşayan Çerkeslerin kültürlerini yaşamaları ve yaşatmaları amacıyla derneğimizi kurduk. Derneğimiz 7'den 77'ye kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

KARTEPEMİZİN MARKASINI OLUŞTURACAĞIZ

"Bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" diyen Kocaman "Sizlerin çalışmalarını takdir ediyorum. Kafkas kültürünün yaşatılması için sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Kültürümüzün yaşatılması çok önemlidir. Kartepe dünyalar güzeli bir ilçedir. Ben Kartepeliyim demek çok önemlidir. Beyannamemiz hazırlanıyor. Projelerimizde kültürel zenginliğimize katkı verecek projelerde yer alacak. Hep beraber Kartepe'ye değer katacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler