Kocaman, "Kartepe'nin ihtiyaçlarını biliyoruz"

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Şefkatiye Mahallesi'ni sakinleri ile bir araya geldiler.

GÜÇLÜ DESTEK VERECEĞİZ

"31 Mart seçimlerinin bir beka seçimlerinin yanı sıra ülkemizin geleceği için çok önemlidir" diyen Kocaman "Bu seçimlerde belediye başkanı, meclis üyelerinin seçimleri yapılacak. Kartepe'den Cumhur İttifakı'na çok güçlü destek vermeliyiz. Kartepemiz yeni bir ilçe durumunda olmasından dolayı her geçen gün yatırımlar yapılmıştır yeni dönemde de devam edecektir. Kartepe'de halen daha birçok noktada yatırıma ihtiyacı vardır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler