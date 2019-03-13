Kocaman, "Kartepelilik Bilincini Sahiplenmeliyiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, belediye meclis üyeleri adayları ile birlikte Eşme Mahallesi'nde hemşehriyle bir araya geldi.

KÜLTÜRÜ OLUŞTURACAĞIZ

Kocaman "Diğer ilçelerden farklı olarak biz yeni bir ilçeyiz. Halen daha yatırımlarımız devam etmektedir. İlçe kültürüne geçmemiz gerekiyor. Mikro milliyetçilik doğru değildir. Kartepeli olduğumuzu sahiplenmeliyiz. Mahalle bazlı yatırımlar olması doğru değildir. Burada önemli olan geniş kullanım imkanlarına sahip yatırımlardır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler