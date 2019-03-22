Kocaman Minik Yüreklere Dokundu

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kartepe AVM'de hemşehrileriyle bir araya geldi. Kartepe'de AVM'de çocuklardan büyük ilgi gören Belediye Başkan adayı Kocaman, Kartepe'nin güzelliklerini gösteren yapbozları hediye etti.

ÖRNEK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak ülke genelinde örnek alınan projelere imza atıldı. İnşallah yeni dönemde de geleceğimiz olan çocuklarımız için örnek projelere imza atacağız. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi bizler için çok önemlidir. Onları geleceğe donanımlı hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler