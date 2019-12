Kocaman, muhtarları belediyede ağırladı

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 32 Mahalle muhtarı ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve 32 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısında Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, istek ve talepleri dinledi.Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kocaman, "Devlet millet ilişkisinin en önemli ve etkin yapı taşları muhtarlarımızdır. Bu anlam da Kartepemizi birlikte yönettiğimiz muhtarlarımız ile her daim istişarelerimizi devam ettiriyoruz. Moloz atıklarının toplanması konusunda suistimallerin önlenmesi için ortak çözüm üretmeyi teklif ediyorum. Moloz çöp değildir ve toplama işi çöpten daha maliyetlidir. Bu nedenle bir bedel karşılığında yapılmaktadır. Ekonomik durumu iyi olan ile iyi olmayanı ayırt edelim. Siz derseniz ki mahallemizin muhtarı olarak vatandaşımız ihtiyaç sahibidir, sözünüzü esas kabul ederiz. Geri kalanı içinde çevre ve görüntü kirliliğini önlemek, Kartepemiz'i temiz tutmak için ortak hareket edelim" dedi.Mahallelerin ortak sorunu olan Asfalt, parke ve kaldırım ihtiyaçlarına da değinen Başkan Kocaman "Kartepemiz her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olan bir ilçe olduğundan biz ne kadar yapsak da ihtiyaçlarımız azalmayacak, aksine artacak. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Üst yapı seferberliğimizde bize çok destek sağlamıştır" diye konuştu.Teleferik Projesi konusunda ki soruları da cevaplayan Kocaman, "Teleferik hepimizin Kartepemiz'in yıllardır özlemle beklediği bir proje ve Kartepemizin ihtiyacı olan bir proje. Hiçbir zaman vazgeçmeyi ve geri adım atmayı düşünmeyeceğiz. Süreç bildiğiniz gibi devam ediyor. Önceki dönemde ihaleyi alan firma, süresi içerisinde ek süreye rağmen yapım işine başlayamadığı için sözleşmeyi fesh ettik. Bu bile sürecin daha da uzamaması için önemli bir adımdır. Teknik ekibimiz en hızlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Süreç ilerledikçe sizleri bilgilendireceğim. Bir an önce hayata geçmesini de en az sizler kadar istiyorum" ifadelerini kullandı.Toplantı sonunda, muhtarlar temenni ve önerilerini paylaşarak, Başkan Kocaman'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ