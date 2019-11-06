Haberler » Güncel » Kocaman Sazan Yarışmasında 13 Kiloyu Göle Bıraktı

Kocaman Sazan Yarışmasında 13 Kiloyu Göle Bıraktı

13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde kıyasıya mücadele eden balık tutkunlarını ziyaret etti.

06.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:23Kocaman Sazan Yarışmasında 13 Kiloyu Göle Bıraktı

Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesi Sazan Tutma Takımı Kartepe Carp Team takımı tarafından yakalanan 13 kilo 210 gram ağırlığındaki sazan balığını tekrar suya bıraktı.

KOCAMAN YENİDEN SUYA SALDI

13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde başladı. Yarışmada 28 sektörde 112 yarışmacı, 15 hakem ve 15 saha görevlisi nezaretinde yarışıyorlar. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Belediyesi Sazan Tutma Takımı Kartepe Carp Team takımını ziyaret ederek, tutmuş oldukları 13 kilo 210 gram ağırlığındaki sazan balığını tekrar suya bıraktı.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyarette balıkçılarla sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, yarışmanın ayrıntıları hakkında bilgi aldı. Sazan Yarışması hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kocaman "Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. KAMADER'e teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Az önce 13 kilo 210 gramlık sazan balığını yeniden Sapanca Gölü'ne saldık. Yarışmada katılan ekiplere başarılar diliyorum" dedi.


Serdivan, Sapanca, Kartepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02 Çatal süpürge, 30 yılda kendi geçmişini süpürdü
10:57 HDP önündeki evlat nöbeti 65'inci gününde
11:01 3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane
11:00 Karatay Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk daha
11:00 Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:03:26