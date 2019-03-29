Kocaman, "Sizlerin Duası En Büyük Kazançtır"

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve belediye meclis üyesi adayları Rahmiye Mahallesi'nde hemşerileriyle bir araya geldi. Kocaman "Her zaman bizlere destek verdiniz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde de bizlere destek vereceğinize eminim. Hayırlı hizmetler etmek için yola çıktık. Bu yolda da sizlerin desteğinizi bekliyorum" dedi.

HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ

"Belediye başkanlığı hizmet etmem için bir araçtır" diyen Kocaman, "Kartepemiz belde belediyeliğinden ilçe belediyesine geçen bir ilçemizdir. Çok zengin bir kültürü vardır. İlçe olduktan sonra yapılan yatırımlar vardır. Bunların yeni dönemde de devam etmesi yeni Kartepe için yola çıktık. Eksiklerimizi tamamlamak için hep birlikte çalışacağız" açıklamasında bulundu.

KOCAMAN, "GURUR DUYUYORUM"

Her zaman hemşerileriyle birlikte olacağını belirten Belediye Başkan adayı Kocaman, "Kartepe genelinde büyüklerimizle istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde neler yapacağımızı gördük. Onların dualarını almak bizlere en büyük kazançtır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın adayı olmak ayrı bir gurur kaynağımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler