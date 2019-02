Kocamaz: "Ayfer Yılmaz Adayımızdır"

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla İYİ Parti ve Demokrat Parti'den (DP) Mersin adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisinin yerine gelecek yeni adayı açıkladı. Kocamaz, "Bizim adaylığımız artık bitmiş, önümüz kesilmiş durumda. Bugün bu konuyla ilgili, herkesin tanıdığı, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir" dedi.19 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin gündemine oturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, YSK'nın dün açıkladığı 'aday olamaz' kararının ardından, bugün basın toplantısı düzenledi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti ve DP il başkanları, her iki partinin ilçe belediye başkan adayları, meclis üyeleri ile çok sayıda partili ve Kocamaz taraftarları katıldı."Mersin halkının seçme hakkı elinden alınıyor, Burhanettin Kocamaz'ın da seçilme hakkı gasp ediliyor"Toplantıda sözlerine "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir demokrasi katliamının yaşandığı Mersin'imizin geleceğiyle ilgili yapılan infaz sonrası derdimizi anlatma toplantısına hoş geldiniz" diyerek başlayan Kocamaz, Mersin'de yaşananların Türkiye'yi aştığını, tüm dünyanın gündemine oturduğunu belirten Kocamaz, "Bir yerel seçim yaşıyoruz. Mersin Halkı, Mersin'in geleceğiyle ilgili karar verecek. Ama düşünün ki, bu halkın seçme hakkı elinden alınıyor, Burhanettin Kocamaz'ın da seçilme hakkı gasp ediliyor" diye konuştu."Burhanettin Kocamaz, sadece hizmet için siyaset yaptı"Doğumundan itibaren yaşam öyküsünü, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve belediye başkanlığına geçişini uzun uzun anlatan Kocamaz, 'çok yüzlü adam' anlamına gelen politikacılığı hiçbir şekilde benimsemediğini dile getirerek, "Burhanettin Kocamaz, sadece hizmet için siyaset yaptı. Biz siyaseti sadece halkımıza hizmet aracı olarak gördük. Entrikalara kapılmadık, kitabımızda yok. Üçkağıtçılarla ilgilenmedik, çünkü fihristimizde onların isimleri yok. Biz sadece bu ülkeye olan borcumuzu ödemek için siyaset yaptık. Halkımızla bütünleşmemizden rahatsızlık duyanlar fitne üstüne fitne çıkardılar, fitneyle, fesatla, yalanla, dolanla, dedikoduyla, iftirayla bir yerle gelmeye çalıştılar ve maalesef birilerini de inandırdılar ve Mersin, bu noktaya böyle geldi" ifadelerini kullandı.Kendisine fırsat verilmiş olsaydı önümüzdeki dönem Mersin'in bütün büyük projelerini tamamlamış olacaklarını vurgulayan Kocamaz, "Zaten o projeleri tamamladıktan sonra Tarsus'ta olduğu gibi bizim halen gelip belediyecilik yapmak için bir gayret içerisine girmemiz de mümkün olmayacaktı. Ama buna tahammül edemediler. Baronlarla mücadele ettik. Balık çiftliklerine karşı çıktık. Nükleerle ilgili duruşumuzu ortaya koyduk. Bizim ortaya koyduğumuz her net duruş, birileri tarafından üstümüze bir çarpı konulmasına sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.MHP'den aday gösterilmediği süreci de anlatan Kocamaz, belediye bütçesini çıkarmak için tekliflere karşı beklediğini, sessiz kaldığı 3 aylık süreçte akıl almaz iftiralar, küfürler ve tehditlerle karşılaştığını söyledi. Sosyal medyadan yapılan hakaretlere karşı yaklaşık 150 dava açtığını da bildiren Kocamaz, tüm bu baskı ve yıldırma politikaları sonucunda ömrünün geçtiği siyasi partiyle yollarını ayırmak durumunda kaldığını ifade etti. Kocamaz, "Benim şahsımda Mersin'in önü kesildi. İYİ Parti'ye geçtik ve oradan aday olmaya karar verdik ama kumpaslar orada da peşimizi bırakmadı. Görevi sadece başvuru belgelerini seçim kuruluna vermek olan şahıslar ya bir tehdit aldılar ya dünyalıklarla başları döndürüldü, o dosyaları oraya vermediler. Yapılan bütün anketlerde son 3 aydır açık ara önde çıkıyorduk, en yakın rakibimizden 8 puan öndeydik" şeklinde konuştu."17.26'da geçerli olmayacak o evrakı seçim kurulu acaba neden aldı?"Belgelerinin 17.26'da seçim kuruluna verildiğini anımsatan Kocamaz, dosyaların verilmediğini öğrenmesinin ardından aynı gün saat 17.10'da İYİ Parti'den istifa ettiğini aktaran Kocamaz, Ankara'ya Genel Merkeze incelenmesi için gönderdikleri dosyadan kendi belgelerinin çıkarılarak yok edildiğini kaydetti. Başvurunun da fotokopilerle yapıldığına işaret eden Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulu ve YSK'yı da eleştirerek, şunları söyledi:"O fotokopilerin hiçbir geçerliği yok. Onaylanması lazım. Parti onaylamadan alelacele onları oraya gönderiyor. Seçim Kurulu'nun 5'ten sonra o evrakı alması zaten yasal değil. Almaması lazım. 17.26'da geçerli olmayacak o evrakı seçim kurulu acaba neden aldı?""Hukuki değil, siyasi bir karardır"Daha sonra DP'den aday olarak başvuru yaptığını ve seçim kurulunun da bunu geçici listeye aldığını belirten Kocamaz, adaylığına itiraz edenlerin Cumhur İttifakı Adayı ile boy boy fotoğrafları olduğunu söyleyerek, bu fotoğrafları gösterdi. İl Seçim Kurulu'nun, itirazlar nedeniyle aday olamayacağına karar verdiğini anımsatan Kocamaz, ancak alınan kararın kendi içinde çelişkili olduğunu öne sürdü. Bu karar üzerine YSK'ya itiraz ettiklerini kaydeden Kocamaz, "Bizim dosyamızı veren şahıs görevden alınmış, yetkisiz durumda. Dosya imzasız. Dosyadaki evrakın tamamı fotokopi. Bu nasıl başvuru sayılır da, kaldı ki ben o evraklar verilmeden 16 dakika önce partiden istifa etmişim, nasıl olur da bunları geçerli sayarsınız? Bizim seçilme hakkımızı, Mersin halkının da seçme hakkını elinden nasıl alırsınız diye itirazda bulunuyoruz. YSK, bir telefon geldi, toplantıya giriyorlar ama çok kısa bir süre içerisinde toplantı bitti, itiraz reddedildi diye cevap geldi. O kısa sürede şu evrakları okuyup incelemeye fırsatınız bile olmaz. Bunun hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi"Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir""Maalesef Mersin'de bu seçime gölge düşmüştür. Bu seçim ve bu seçimde yaşananlar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir" diyen Kocamaz, şöyle devam etti:"Tek başına Burhanettin Kocamaz belki bir ülke, bir camia için çok önemli olmayabilir ama bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasiye bugün sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız? Bu seçim, sadece Mersin'in seçimi olmaktan çıkmıştır, sadece bir yerel seçim olmaktan çıkmıştır. Bu seçim, Türk demokrasisini yeniden ayağa kaldırma, sahiplenme seçimi olarak artık gündemdedir. Bizim adaylığımız artık bitmiş durumda, önümüz kesilmiş durumda. Ama bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur memleket, demokrasi sevdalıları vardır. Bugün bu konuyla ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir".Partililerden, şu andan itibaren boş durmamalarını isteyen Kocamaz, Ayfer Yılmaz için çalışacağını şu sözlerle duyurdu:"Her yere koşacağız, her yere ulaşacağız, her noktada halkımızla buluşacağız ve bu demokrasi ayıbını inşallah temizleyeceğiz. ve meydanı, demokrasiyi, kriptoların eline bırakmayacağız." - MERSİN