Kocamaz, DP Adayı Olarak Seçim Listesinde

Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, Mersin İl Seçim Kurulunca hazırlanan seçim listesinde Demokrat Parti
'nin (DP) adayı olarak yer aldı.
Alınan bilgiye göre, yerel seçimler için siyasi partilerin aday olarak gösterdiği isimlerin bulunduğu listeler, seçim kuruluna asıldı.
Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulunca hazırlanan listede Demokrat Parti'nin adayı olarak yerini aldı.
Evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti
'den aday olamayan Kocamaz, Demokrat Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı
olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA