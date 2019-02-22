Kocamaz, İl Seçim Kurulu İlan Tutanağında DP'den Aday

Kaynak: DHA

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı.Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı. Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Demokrat Parti'nin adayının Burhanettin Kocamaz olarak Geçici listede yer alması dikkat çekti. Seçime İYİ Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti. İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak.İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:Saadet Partisi: Erdal AlkanBağımsız Türkiye Partisi: Işıl ÖzdemirTürkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut OyardıVatan Partisi: Lerzan ÖzgençCumhuriyet Halk Partisi: Vahap SeçerDemokrat Parti: Burhanettin KocamazMilliyetçi Hareket Partisi: Hamit TunaDemokratik Sol Partisi: Emrah KüçükkapdanHaber: Mustafa ERCAN/ MERSİN,