10 Aralık 2018 Pazartesi 14:44



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:44

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "İnsan haklarına gösterilen saygı, uygarlık derecesinin bir ölçüdür" dedi.Kocamaz, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in, insanların huzur, güven ve barış içinde yaşaması, birey ve toplumların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacıyla, 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilan ettiğini hatırlattı.İnsan haklarının, yaşam hakkından barınma hakkına ve söz söyleme hakkından bireyin devlet karşısında korunmasına kadar çok geniş bir nefes alanını içinde barındırdığını kaydeden Kocamaz, "İnsan haklarına gösterilen saygı, toplumların uygarlık derecesinin bir ölçüsüdür. Topraklarında 'İnsan, yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana gibi bir değeri barındırmış bu vatan, yüzyıllarca sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olmuştur.'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' gibi evrensel bir sözün sahibi Şeyh Edebali'nin diyarı olan bu topraklarda, insana hizmeti yürek borcu olarak gören bir belediye olarak insan haklarına büyük önem veriyoruz. Unutmayalım ki, geleceğin mutlu Türkiye'sini ve dünyasını kurmak, insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkmak, bu uğurda birlikte mücadele etmekten geçmektedir" diye konuştu. - MERSİN