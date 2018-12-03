Kocamaz, Silifke'de Selden Zarar Gören Üreticileri Ziyaret Etti

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Silifke ilçesinde hafta sonu etkili olan dolu ve şiddetli yağmurdan zarar gören üreticilerle bir araya geldi.Günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve özellikle çiftçilerin ürün yetiştirdiği cam seraların zarar gördüğü Silifke ilçesi Işıklı ve Yeşilovacık mahallerinde incelemelerde bulunan Kocamaz, Silifkeli çiftçileri yalnız bırakmadı. İlçede tarım ile uğraşan üreticilerin zarar gören seralarını inceleyen Başkan Kocamaz, üreticilerin sorunlarını dinleyerek, zararların giderilmesi ve yapılabilecekler konusunda tespitlerde bulundu. Muhtarlar ve üreticilerle ile bir araya gelen Kocamaz, yaşanan kuvvetli yağış sebebiyle bölgede büyük bir tahribatın yaşandığını ve üreticinin zararının karşılanması için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Bahçeler ve özellikle zarar gören salatalık, domates ve patlıcan seralarını inceleyen Kocamaz, yaşanan felaket sonrası bölgede üreticilerin büyük zarara uğradıklarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine üreticinin yanında olduklarını ifade etti."Başkanımız bizi yalnız bırakmadı"Ürün yetiştirdiği seraları zarar gören Işıklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bayram Ali Gül, zararlarının büyük olduğunu ve mağdur olduklarını ifade ederek, "9 çocuklu bir ailenin en büyüğü benim. Babamdan kalan bir dönüm arsayı sera yaptım. Kooperatif kanalıyla yaptım bu serayı. Kooperatifin borcunu ödedik rahatlığa kavuştuk derken, başımıza bu felaket geldi. Şimdi biz ne yapacağız. Üretim yapıp ürün alabilmek için birçok borca girdim. 5 çocuğum var. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun, buralara kadar geldi, zararımızı yerinde gördü. Başkanımız bizi yalnız bırakmadı, gönlümüz onunla beraber" dedi. - MERSİN