Kocamaz ve Yılmaz, Kadınlar Gününde Müfide İlhan'ı Andı

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan'ın anıtına çiçek bıraktı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve 1950 yılında Mersin belediye başkanlığı yapmış Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan'ın anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Başkan Kocamaz ve Büyükşehir Adayı Ayfer Yılmaz'ın yanı sıra İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Danışma Kurulu Üyesi İlksen Sorguç Dinçer ve çok sayıda kadın katıldı."Mersin, Türkiye'de ilk kadın belediye başkanının görev yaptığı bir şehir olarak da tarihe geçmiştir"Başkan Kocamaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Barış, huzur kardeşlik içerisinde savaşlardan uzak, insanların mutlu ve mesut olduğu huzurlu bir dünya temenni ediyorum. Aziz Atatürk, dünyada henüz kadınlara bu haklar verilmeden, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını teslim ederek dünyaya bir öncülük yapmıştır. Bu itibarla da Mersinimiz Türkiye'de ilk kadın belediye başkanının görev yaptığı bir şehir olarak da tarihe geçmiştir. Müfide İlhan hanımefendi 1950'li yıllarda 'Yeter Söz Milet'in' dendiği bir dönemde bir kadın olarak bu kente hizmet etmiş çok kıymetli bir isimdir. Bu nedenle de Mersin ilklerin şehridir. Birçok konuda olduğu gibi kadınların yönetimde görev alması konusunda da öncülük eden bir şehirdir" dedi.8 Mart'ın kadınların kendilerine verilen hakların farkında olacağı bir gün olmasını dileyen Kocamaz, "İnşallah nasıl ilk belediye başkanı kadın olarak Mersin'den seçildiyse 31 Mart'ta da öyle inanıyorum ki, bütün kadınların ve Mersin'in desteğiyle, demokrasiye sahip çıkmak isteyen herkesin desteğiyle de Ayfer Yılmaz hanımefendi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yine bir ilki başaracaktır. Çünkü Büyükşehirler içerisinde bir tek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde bir kadın belediye başkanı var. Mersin'de de bir ilk olarak Ayfer Yılmaz hanımefendi yine tarihe geçecektir" diye konuştu. - MERSİN