Kocamda Gözü Var' Diyerek Öldürdüğü Kadının Akrabaları Kocasını Öldürdü

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:55

TRABZON'da otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülen Bekar Taşkın'ın (46) katil zanlıları, eşi Emine Taşkın (41) tarafından 3 ay önce 'kocasında gözü olduğu' iddasıyla bıçaklanarak öldürülen Gülsün Taşkın'ın (41) babası ve yeğeni çıktı. Polis saldırının ardından kaçan amca ve yeğeni arıyor.Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda park halindeki 25 EC 543 plakalı otomobilinde oturan Bekar Taşkın, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Taşkın, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı, saldırgan ise kaçtı.HASTANEDE ÖLDÜBekar Taşkın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonunda da saldırının 3 ay önce yaşanan kıskançlık cinayetinin devamı olduğu ortaya çıktı.EŞİ, 'KOCAMDA GÖZÜ VAR' DİYEREK AKRABASI KADINI ÖLDÜRDÜBekar Taşkın'ın eşi Emine Taşkın, geçen 4 Ağustos günü Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde, akrabası Gülsün Taşkın ile "kocamda gözün var" diyerek tartıştı. İki kadın arasındaki tartışma büyüyünce Emine Taşkın, güzellik salonu işleten Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Taşkın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" diyen Emine Taşkın tutuklandı.KIZLARININ İNTİKAMINI KOCADAN ALDILARPolis, Emine Taşkın'ın eşi olan Bekar Taşkın'a silahlı saldırıyı düzenleyenlerin Gülsün Taşkın'ın babası Niyazi Taşkın (68) ile yeğeni Nazım Taşkın (26) olduğunu belirledi. Cinayet Masası polisleri, saldırının ardından kaçan amca-yeğeni yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.- Trabzon