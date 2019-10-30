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"Kocamın cinsel sorunları var, affet" dedi, mahkeme affetmedi

Ataşehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kızın yanında aracını durdurarak kendisini tatmin eden elektrik mühendisini mahkeme 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme cezayı da ertelemedi. Tacizci adamın karısının, mağdurdan "Kocamın cinsel sorunları var." diyerek af dilemesi gündeme gelmişti.

30.10.2019 08:34

Ataşehir'de geçtiğimiz Ocak ayında sokakta gördüğü üniversite öğrencisi S.T'nin (23) yanına otomobil ile yaklaşarak cinsel tacizde bulunan elektrik mühendisi B.B, 1,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı ve cezayı ertelemedi. B.B'nin eşi, S.T'nin şikayetçi olduğu gün mağdurun yanına giderek "Eşimin cinsel sorunları var, affet. Şikayetçi olma." demesiyle gündeme gelmişti.

Ataşehir'de 22 Ocak 2019 günü saat 20.30 sıralarında doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden üniversite öğrencisi S.T'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir kişi camı açıp sözlü tacizde bulundu. Bu kişinin kendisini tatmin etmeye başlaması üzerine S.T. hızla aracın yanından uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.

EŞİMİN CİNSEL SORUNLARI VAR

Olayın ardından S.T. ailesiyle birlikte polise giderek şikâyetçi oldu. Ancak karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B'nin eşi geldi. B.B'nin eşi, ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu, eşinin cinsel olarak problemlerinin bulunduğunu belirterek şikayetin geri çekilmesini istedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şikâyetçi S.T'nin avukatı Yunus Tekeş, mağdurun bu olaydan sonra psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğunu belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.B. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

1 YIL 6 AY CEZA

Mahkeme sanığı "cinsel taciz "suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi yapmadığı sanığın cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.


Ataşehir, 3. Sayfa


YORUMLAR (25)
YORUMSUZ:zannımca eşi hanım efendi de yaptığı sapkın hareket nedeniyle eşinden hoşnut değildir. bu hanımefendiye acizane tavsiyem onun fantezilerinden etkilenenlere karşı mahcup olup zor durumda kalmasın bu edepsiz adamdan boşanırsa sorun kalmaz bence kendi yoluna baksın tehdit mi ediyor mahkemeler orada
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ADINIZI YAZIN:Kadın kocasının kendisine yaptıklarından memnunki kocasının affedilmesini istiyor . Kocadan olmak istemiyor
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HAKAN GÜLLE:Ne saçma birşey, aynı olay şehirler arası otobüsde olmuştu. Muavin serbest kalmıştı. Acaba hangisi gerçek adalet?
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3 0
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BUROMEN:işte bu hakettikleri ama daha fazla ceza istiyoruzzz bu gibilere
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AD:Bu adam derhal hadım edilmeli çünkü kendisini konturol edemiyor çok tehlikeli
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TATAR:çare hamurabi kanunları bütün dünya hamurabi kanunlarına geri dönecek eninde sonuna çümkü başka türlü başedemezsin
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BİR ZAMANLAR KOZAN:kızda sanki daha önce hiç görememişte piskolojisi buzulmuş :d
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PLS WRİTE YOUR NAME:Helal olsun. işini iyi yapanlar da var bu ülkede
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ANGARALI:avrada bak kocasını savunuyo şu durumda bizimkide ortada bişey yokken evi terketti yosmam. . .
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SELÇUKLU:Tüm hakimler böyle cesur olursa, sapıkların eylemleri kırılır.
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