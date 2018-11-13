Koçanalı, Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

13 Kasım 2018 Salı 13:33



13 Kasım 2018 Salı 13:33

CHP'den Bornova Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Avukat Onur Koçanalı, durmaksızın yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle yoğun ilgi görüyor.Bornova Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adaylığını açıklayan Avukat Onur Koçanalı, kentte çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecinde ilçedeki; sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Koçanalı, 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bir ziyarette bulundu. Ziyarette Koçanalı'yı, 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Arslan, yönetim kurulu ve üyeleri karşıladı. Gece ve gündüz olarak ziyaretlerini sürdüren Koçanalı, son olarak da Makedonya Köprülü Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret yaptı. Avukat Koçanalı, burada da yoğun ilgiyle karşılaşarak projelerini anlattı.CHP'den aday adaylığını açıklayan Avukat Onur Koçanalı, ilçede gittiği her yerde vatandaşların ilgi göstermesinden ve güler yüzlü karşılamalarından dolayı memnuniyet yaşadığını belirtti. - İZMİR