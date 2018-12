Kocaoğlu: Aday Olsaydım İzban'da Yüzde 22'yi Bile Vermezdim

14 Aralık 2018 Cuma 16:00



İZMİR'in Menemen ilçesinde katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir için aday adayı olan bazı CHP'lilerin kendisini 'gagalamaya' çalıştığını savunarak, taşın uzaktan da en yakından da geldiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, devam eden İZBAN grevi için de, "Ben eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" dedi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise Kocaoğlu'na, 'dön' çağrısında bulundu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen'in Yahşelli ve Göktepe mahallelerine hizmet verecek olan Emiralem yağmur suyu ve atık su şebekesi altyapı çalışmalarının başlaması nedeniyle, Menemen'deki bir özel okulun bahçesinde tören düzenledi. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, ev sahibi olarak ilk konuşmayı yaptı. Kocaoğlu ile 2004 yılından bu yana çalıştığını söyleyen Şahin, "Aziz Kocaoğlu deyince akla çalışkanlık, namuslu adamlık, dürüstlük geliyor. Aziz Kocaoğlu deyince akla üretmek, köylüye, milletine hizmet etmek geliyor. Aziz Kocaoğlu böyle bir adam. Bulunması zor bir adamdır. Çalışması zor ama keyifli bir adamdır Aziz Kocaoğlu. İlçemize inanılmaz hizmetler etti. İzmir'in 30 ilçesine, merkezine, çevresine inanılmaz hizmetler etti" dedi.'DÖN AZİZ BAŞKAN'Menemen'de köylülerin ürününü çok daha rahat toplayabildiğini ifade eden Başkan Şahin, Aziz Kocaoğlu'nun bir süpermarketler zinciri ile yeni bir kooperatif anlaşması yaptığını söylediğini aktararak şöyle devam etti:"Vatandaş ürününü 1 yerine 2 liraya satma noktasına geliyor. Bugün buruk bir tören yapıyoruz ama inşallah bu burukluk gidecek. Aziz Kocaoğlu 4 ay önce aday olmayacağını açıkladı. Ben de aday olmazsa 'Vay halimize' demiştim. Hala, 'Aziz Kocaoğlu aday olmazsa vay halimize' diyorum. İkili sohbetlerimde de anlatmaya çalışıyorum. Geçen gün, 'Bu ülke, bu İzmir için kendimi yakarım' dedi. Çok güzel bir cümleydi, çok hoşuma gitti. Mecazi anlamda söylenmiş bir cümle. İzmir için kendini yakmak gerekiyorsa Aziz Kocaoğlu İzmir için kendini yaksın. 'Dön Aziz Başkanım' diyorum. Dön Aziz Kocaoğlu."'DAVAYA MÜDAHİL OLMA HAKKI YAKALADIK'Daha sonra kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Menemen'in Alaniçi Mahallesi'nde kurulmak istenen taş ocaklarına karşı olduklarını belirterek sözlerine başladı. Kocaoğlu, "Baraj havzalarında kalker ocağı açılabilir diye bir mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikten dolayı bizim dava açma hakkımız yoktu. Ama ÇED değerlendirme raporu alınırken İZSU'ya görüş sorulmadığı için İZSU bu görüş hakkından dolayı davaya müdahil olma tutanağını yakaladı" dedi.İZBAN GREVİNE DEĞİNDİBaşkan Aziz Kocaoğlu, 10 Aralık Pazartesi günü İZBAN'da başlayan greve de değinerek, şunları söyledi:"Sendika başkanının bir açıklaması var; '70 yıllık sendikayız, 3 defa grev yaptık.' Güzel, 70 yılda 3 grev. Birini bilmiyorum. İkincisi 2 sene önce İzmir'de, üçüncüsü de yine İzmir'de yapılmakta. Bu sendikanın nerelerde grev yapma özgürlüğüne, nerelerde mücadele etme özgürlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Ben sendikal mücadeleye karşı değilim. Taşeronu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir günde kaldırıp, belediye bünyesine alan belediye başkanıyım. Benim karşı olduğum; sendikanın çifte standardıdır. Bunun altını da çizmek istiyorum. Bu tarih itibarıyla 15 yıldır verdiğimiz çabalar sonucunda İzmir ulaşımında alternatifler yarattık. İZBAN grevinde ESHOT'un otobüs seferlerini ayarlaması, metronun sefer sıklıklarını artırması, tramvayın sefer sıklıklarını artırması, bir de can alıcı hatlara 3 tane yeni minibüs hattını geçici olarak sağlayarak biz bugün itibarıyla, bilemediniz yarın itibarıyla grevin hemşehrilerimize verdiği rahatsızlığı İzmir halkının gücüyle, kendi gücümüzle aşmış durumdayız."'YÜZDE 65 İSTİYORLAR'Konuşmasının devamında grevin bir hak olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Ama sene 2018, aylardan Aralık, yani son ay. 2018 yılı içinde memleketimin sınırları içinde yüzde 22 oranında devlette, özel sektörde, belediyelerde verilmiş bir zam var mı, yok mu? Ne istiyorlar? Yüzde 65. Ben merkezi hükümetin ekonomik politikası, ücret zamlarına ilişkin politikasıyla bizim politikamızın paralel olması gerektiğini hem Ankara'da hem de açıklama yaparak belirttim. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. El birliğiyle çalışmak durumundayız. Yerel seçim arifesinde hükümet ayağını ve belediye ayağını sıkıştırarak, güya başka hiçbir yerde yapamadığın sendikacılığı burada yapma hakkın yoktur. Başka hiçbir yerde yapamadığın grevi burada yapma hakkın yoktur."'ADAY OLSAYDIM YÜZDE 22'Yİ BİLE VERMEZDİM'31 Mart yerel seçimlerinde aday olmadığını anımsatan Kocaoğlu, "Ben eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" dedi. Aday olmadığını ve ücret zamları anlaşmazlığının kendisinden bilinmemesi gerektiğini söyleyen Kocaoğlu, her şeyin bir sınırı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:"Yüzde 22 zam verilmiş bir örnek göstersinler. Refah payı diyorlar. Refah payı ekonomi büyürken alınır, ekonomi küçülürken herkes ceremesini çeker. Biz de 15-20 gündür genelge yayınladık, tasarruf tedbirleri üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında radikal kararlar almak durumundayız. Herhangi bir büyük şirket, esnaf, ticaret erbabı gelirini 2018 yılında yüzde 22 arttırdıysa, bana da gelip bunu ispat ediyorsa ben o zaman sizin, sendikanın önünde şapka çıkartırım. Çiftçinin, esnafın hali ortadayken, konkordatolar mısır patlar gibi patlarken kimse kusura bakmasın. Ben belediyemi, devletimi, bağlı şirketleri korumak zorundayım. Ben faniyim, bizi yönetenler de fani. Baki olan ülke, devlet."'GENEL BAŞKAN'IN SÖYLEDİĞİNİ AŞMIZ DURUMDAYIZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni yıldan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağına dair sözlerini de hatırlatan Kocaoğlu, şunları söyledi:"Toplu sözleşme yapmadan şu anda İZBAN'da ortalama ücret 2 bin 273 liradır, 264 lira yol parası hariç. Zamla beraber bunu yüzde 22 ile çarparsanız rakam ortada. Söylediklerimin Genel Başkan ile çeliştiğini söylüyorlar. Biz zaten Genel Başkan'ın söylediğini aşmış durumdayız." 'İZMİR'LE UĞRAŞMAYA ÇOK HEVESLİLER'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan ve önce Konak'ta ardından da CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Mahir Kılıç'a dair de ilk kez konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle dedi:"Bunu parti ayrımı yapmadan söylüyorum; Siyasetçiler İzmir ile uğraşmaya çok hevesliler. Belediyeyi finansmanından yatırımına, halkla ilişkilerine, planlamasına varıncaya kadar belediye başkanının başkanlığında ekip yürütür. Halkına 5 senede bir hesap verir. Ben o hesabı 2 defa verdim. 3 defa seçildim, 2 defa hesap verdim. Kimsenin bize kentin nasıl yönetileceği konusundaki tavsiyelerinde haddini aşmasına da asla ve asla izin vermeyiz. Mahir diye bir arkadaş, ESHOT'ta çalışıyor, birçok problemi var, işe gelmiyor, daire başkanını dövüyor, tehdit ediyor. Disiplin kurulunda sendikadan da bizim arkadaşlarımızdan da temsilciler var. Oy birliğiyle işten çıkarılıyor. Sonra sendika kökenli bir arkadaşımız milletvekilliği sözünü aldıktan sonra, 'Ben sizi Genel Başkan'la görüştüreceğim' diyor. Ortalığı karıştırdı."'AZİZ'İ KÖTÜLEMEK İÇİN ANKARA'YA GÖNDERDİĞİNİZ ADAMLAR VAR''Aday değil diye çalışmıyor' denilmemesi için en fazla kendisinin çalıştığını ifade eden Aziz Kocaoğlu, "Kimseyle derdim yok, ben partiliyim. 1954 seçimlerinde 6 yaşımda oy pusulası dağıtmış bir partiliyim. Benim sertliğimi bilmem neyimi sorgulayabilirsiniz ama partililiğimi sorgulayamazsınız. Kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi. Sözü daha sonra Balçova arsa mağdurlarına getiren Kocaoğlu, şunları söyledi:"Geldiğim günden bu yana uğraştım. Bunlara plan yaptım. 'Her kişiye bir daire çıkacak şekilde artı 500 daireye müteahhide verirler, üstünü öderler, ev sahibi olurlar' dedim. Her şeyini ben yaptım. Riskli alan çok olduğu için 'Bu yerleşim planını kabul ederseniz bu iş olur' dedik. Oyunlar köyündeki emsalin aynısını verdik. Şimdi gitmişler Ankara'ya. Millet Ankara'ya adam gönderiyor. Ha babam gönderiyor, gönderin bakalım en olacak? Kime zarar veriyorsunuz? Ankara'ya şov yapmak için, Aziz'i kötülemek için gönderdiğiniz adamlar var. Böyle olur mu ya, bu olur mu?"'SANKİ MEMLEKETİ SATTIK'Aday olmamakla son derece doğru karar verdiğine inandığını vurgulayan Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsis edilmesinin ardından başlayan tartışmalara dikkat çekti. Yapılan eleştiriler üzerine konuşan Aziz Kocaoğlu, şöyle dedi:"Kültürpark'ta 50 çocuk 3 sene tıp teorisini görecek, hastanede staj görecek. 50 tane tıp öğrencisi orada eğitim görecek. Ortalık ayağa kalktı. Sanki memleketi, Kültürpark'ı sattık. Boş binamız var, adam geldi istedi, verdik. Yok efendim şöyle böyle... Ne var bunda?"'NEDEN PAÇALARIN TUTUŞUYOR'Hakkında, 'İstifa resti' çektiği yönünde haberlerin çıktığını belirten Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu haberlerin uydurma olduğunu, ortalığı karıştırmak için yapıldığını savundu. Artık aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Kocaoğlu, "Olduk dış kapının dış mandalı. 'İzmir için kendimi yakarım' yönündeki açıklamam, tekrar belediye başkanı olmak anlamını içermiyor. Bu, kent için her türlü fedakarlığı yaparım anlamına gelmektedir. AKP İl Başkanı bilmem ne demiş. Niye endişe ediyorsun, niye hemen paçaların tutuşuyor? Kusura bakma, ben yokum ama seçimi kazanacağım. O da benim boynumun borcu diye konuştu.'BENİ GAGALAMAYA ÇALIŞIYORLAR'CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan bazı isimlerin, kendisini 'gagalamaya' çalıştığını söyleyen Aziz Kocaoğlu, herkesin aday adayı olma hakkının bulunduğunu belirterek, "Büyükşehir aday adaylarının bazıları beni gagalamaya çalışıyor. Bu taş uzaktan da geliyor en yakından da geliyor. Yahu kardeşim ben gitmişim, benim en son burada bir gücüm varsa beni yanına al çalıştır. Aynı partinin belediye başkan adayını kötüleyerek bir yere gelemezsin. Siyaset kitabında, aritmetiğinde böyle bir şey yok. Bu ne çılgınlıktır. Ben cevap vermiyorum. Hepsine veririm de İzmir ve partim için vermiyorum. Ama benim de ne adam olduğumu burada herkes bilir. Eğer kantarın topuzunu kaçırırlarsa ondan sonra vay halinize" dedi.- İzmir