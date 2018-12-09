Kocaoğlu: "Dik Durmanın Bedeli Ağır Olur"

09 Aralık 2018 Pazar 11:03



09 Aralık 2018 Pazar 11:03

Foça'ya "veda ve teşekkür" için giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Belediye başkanı kelle koltukta iş yapar. Birinci meziyeti namusu, ikinci meziyeti ise dik durmasıdır. Ama dik durmanın bedeli de ağırdır" diye konuştu.15 yıllık görev süresinin ardından mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelere başlattığı veda ziyaretlerini Foça'yla sürdürdü. Sırasıyla Gerenköy, Ilıpınar, Yeniköy, Kozbeyli, Yeni Foça Merkez, Koca Mehmetler, Yenibağarası ve Bağarası sakinleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım da eşlik etti. Kendi ifadesiyle "helallik" istemeye geldiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, "15 sene bana sürekli destek çıktınız. Arkamda durdunuz. Ben de geldiğim günkü gibi ayrım yapmadan, adaletten ayrılmadan vatandaşın lokmasını büyütmek için çalıştım" dedi."Önce namus, sonra dik duruş"Ziyaretleri sırasında belediye başkanlarında olması gereken özelliklere değinen Aziz Kocaoğlu şunları söyledi: "Belediye başkanı kelle koltukta iş yapar. Belediye başkanının birinci meziyeti namusu, ikinci meziyeti ise görev yaptığı kentin, ilçenin toprağını, suyunu, havasını koruyabilmek için dik durmasıdır. Dik durmanın bedeli de ağırdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, manevi olarak çok büyük sorumluluk taşıyan ve çok emek isteyen bir iş. 4.5 milyon kişinin parasını harcıyorsun. Bu kolay iş değil. Onun verdiği sorumluluk, yük bambaşka. Siyasette bütün koltuklar zordur ama en zoru belediye başkanlığıdır. Belediye başkanlığı icra makamıdır. Yaptıklarını cebine koyar, yapmadıklarını bayrak yapar gezer. O yüzden belediye başkanı çok çabuk yıpranır."Kötüleyerek siyaset yapılmazSeçim döneminde ihtiyaç olan en önemli şeyin saygı ve nezaket olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Ben hangi partiden kim olursa olsun haksızlığa, adaletsizliğe gelemem. Babam olsa da tepkimi gösteririm. İzzet-i nefsime dokunulduğunda sert bir adamım ama vatandaşa hizmette sert olunmaz. Ben böyle siyaset yaptım. Belediye başkanı adaylarına da tavsiyem şudur; birbirini kötüleyerek siyaset yapılmaz. Kendi partisini kötüleyen adamı, başkan yapmazlar. Siz ilçesinde ne gibi projeler yapacaksınız, lokmayı nasıl büyüteceksiniz onu yazın, onu çalışın. Kötü söz sahibine aittir, onu aşağıya çeker" diye konuştu.Tarımda yaptıklarınızı bilmeyen yokIlıpınar köyü sakinlerinden Atilla Kanat, karşısında gördüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na, "Ülkenin durumu çok kritik. Adaylığı bir daha düşün. Biz seni biliyoruz. Sen bizim ağabeyimiz oldun. Seni yeniden başkan görmek istiyoruz" dedi. Yenibağarası köyünde Başkan Aziz Kocaoğlu'nu dinlemeye gelen Şerife Aygün Gökce ise, "İstanbul'da yaşıyorduk. Buraya sizin için taşındık, Foça'ya yerleştik. Sizin tarımda yaptığınız devrimi bilmeyen yok. Biz de çiftçiye verdiğiniz imkanlardan faydalanmak istedik. Şimdi zeytin tarlamız var ve sizin bizlere verdiğiniz zeytin fidanlarını yetiştiriyoruz" dedi. - İZMİR