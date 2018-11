Kocaoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürü'nün körfez açıklamalarına sert çıktı

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:10



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:10

Kocaoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürü'nün körfez açıklamalarına sert çıktıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu : "Bir müdür siyaset yapacak öz güvene sahipse aday olmalıdır"İZMİR - İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur 'un İzmir Körfezi'ndeki açıklamalarına cevap veren veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir müdür siyaset yapacak öz güvene sahipse aday olmalıdır. Kendisini bürokrat edep ve ahlakına çağırıyorum" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilite ettiği Bornova 'daki Fatmacık Kayası mevkiindeki eski taş ocağı arazisinde ağaçlandırma çalışmaları için düzenlenen törene katıldı. Arazide 4 bin 170 adet fıstık çamı dikimi gerçekleştirilirken, moloz ve hafriyatla dolan yaklaşık 500 dönümlük dört döküm sahası on binlerce fidanla donatıldı.Törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'in yüz ölçümünün yüzde 41'inin orman olduğunu ifade ederek, "İzmir, yüz ölçümünün yüzde 41'i orman olan; ama kentinin içi ve çevresi kurak olan, hemen hemen ağaç olmayan bir ilimiz. Şehirleşmemiz böyle olmuş. Biz bununla ne kadar mücadele etsek az. Etrafımız dağlarla ve dere yataklarıyla çevrili. Ağacı diksek de gösterememek gibi bir problemimiz var. Gösteremediğimiz için bugüne kadar dikmemişiz. Palmiye gibi güzel ağaçların dikimi İzmir'e kimlik kazandırmış ama yeşili ve gölgesi yok" dedi.Sağlık müdürünün açıklamalarına yanıt verdiİzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği yönelik açıklamalarına yanıt veren Kocaoğlu, " İzmir Büyükşehir Belediyesi yeşili, çevreyi korumak üzere birçok hamle yapıyor. İl Sağlık Müdürü'nün bir açıklamasını gördüm. 'İzmir körfezi mikrop saçabilir, insanları hasta edebilir' diyor. Seçim her zaman yapılır. Seçim gelir ertesi gün öbür seçime hazırlanılır. Bunu siyasetçiler yapar, devlet adamları yapmaz. Biz giderek bürokrasiyle; yani devleti temsil eden insanla siyasetçiyi birbirine karıştırır olduk. Siyasetçi bürokratın yanında talimat, karar veriyor. Bürokrat da siyasette yer almak için onun yerine geçiyor, eleştiri yapıyor. İzmir Körfezi'ni siyasi malzeme yaparak; doğru olmayan, ahlaki olmayan suçlamalarla İzmir'i elde edeceklerini sananların söyledikleri, İzmir'in 15-20 sene önceki hatta 10 sene önceki körfezin durumunu, rengini bilmeyenlere belki bir anlam ifade edebilir. Biz İzmirli hemşehrilerimizle beraber, 50-60 senedir körfezin ne durumdan ne duruma geldiğini, kokunun nereden nereye gittiğini çok iyi biliyoruz. Bir il müdürü siyaset yapmaz. Siyaset yapıyorsa kendini aşmış demektir. Öz güveni varsa aday olacaktır. Siyasete çok hevesliyse; ama milletvekilliği ama belediye başkanlığına aday olacaktır. Hem il müdürlüğü görevini elinde tutacaksın hem de büyükşehir ve ilçe muhalif belediyelere siyaset yapacaksın, haddini aşan konuşmalar yapacaksın. Bu bizim bildiğimiz, uyguladığımız, tenezzül ettiğimiz bir yöntem değil" diye konuştu."Siyasetin bir adabı, ahlakı var" diyen Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siyaseti ahlaka uygun yaparsan bir anlam, değer ifade ediyor. 'Koltuk gelsin, maddi, manevi çıkar gelsin' diye her şeyi ayaklar altına aldığınız zaman olmaz. Kendinizi ayaklar altına alabilirsiniz; ama kenti, hemşehrileri alamazsınız. Kendisini buradan şiddetle kınıyorum. Devlet memurunu bürokrat edebi ve ahlakına çağırıyorum. İzmir üzerine rant ve çıkar planları yapanların 31 Mart'ta hakkını, dersini hep beraber vereceğiz. İzmir çıkar çevrelerine, İzmir art niyetli insanlara, İzmir maddi, manevi zenginleşmek için siyaset yapanlara hiçbir zaman taviz vermedi. Önümüzdeki seçimlerde de taviz vermeyecektir. Biz belediyelerimizle, meclis üyelerimizle dimdik ayakta duruyoruz. Başarmak üzere, hemşehrilerimize layık olmak üzere kenti kalkındırmak üzere çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar İzmir'de seçimler coşku içinde ve centilmenlik içinde geçti. Bugün görüyorum ki bunu bozmak istiyorlar. Görüyorum ki zıtlaşma ve kutuplaşmalarla bir yere varmak istiyorlar. İzmirli hemşehrilerim bunu izleyecek ve gereken dersi verecektir."Toplamda 4 bin 170 fıstık çamıDoğal yapısı bozulmuş, eski bir taş ocağı olan 150 bin metrekarelik Fatmacık Kayası mevkiindeki hafriyat atık depolama sahasındaki yaklaşık 2 milyon ton hafriyat atığının, üzerine 6 bin 120 kamyon seferiyle 159 bin ton bahçe toprağı sererek ağaç dikimine uygun hale getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, buraya da 4 bin 170 adet fıstık çamı dikerek araziyi Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredecek.Bölgedeki törene ise ayrıca; Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko , belediye meclis üyeleri, bürokratlar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.