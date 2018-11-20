Kocaoğlu: "Koltuğa Yapışanın Bir Daha Kalkmadığı Bu Memlekette Örnek Olmak İstedim"

20 Kasım 2018 Salı 10:40



20 Kasım 2018 Salı 10:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, veda ziyaretleri kapsamında gittiği Torbalı'da önemli mesajlar vererek, "Koltuğa yapışanın bir daha kalkmadığı bu memlekette örnek olmak istedim. Bundan sonraki görevim ağabeylik olacak. Yerime gelecek arkadaş çalışacak, üretecek ve sizlere layık olacak. Yeter ki, macera peşinde koşmasın, hayali projelere girişmesin" dedi.15 yıllık görev süresinin bitimine 6 ay kala "yeni dönemde aday olmama kararını" kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelere düzenlediği "teşekkür" ziyaretleri kapsamında bu kez Torbalı'daydı. Çapak, Tulum, Subaşı, Atalan ve Göllüce Mahallelerinin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na vatandaşlar ilgi gösterdi.Ziyaretler sırasında hem vatandaşlar hem de Başkan Kocaoğlu duygulu anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bugüne kadar verdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Torbalılılar, özellikle tarıma ve hayvancılığa yardımlarından ötürü teşekkür etti. Tulum Mahallesi'nden bir kadının, "Bizi yarı yolda bırakma başkanım" sözleri üzerine duygulanan 65 yaşındaki Nuray Vurmaz, gözyaşlarını tutamadı. Sulama Kooperatifi Başkanı Faruk Vurmaz'ın Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederken söylediği, "Çok yaşa mavi gözlü adam" sözleri uzun süre alkışlandı."Herkesin nasibinde belediye başkanlığı yoktur"Bir araya geldiği Torbalılıların içten seslenişleri karşısında duygulanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Koltuğa yapışanın bir daha kalkmadığını" dile getirerek bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediğini söyledi. Bundan sonraki görevinin ağabeylik olacağının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Belediye başkanlığı bir dönem yapılır, yine seçilirse devam eder. İlk sefer seçimi kazanamazsa ikinci kez aday olma hakkı vardır. Olmuyorsa da, herkesin nasibinde belediye başkanı olmak yoktur" dedi.Yerine gelecek belediye başkanının kendisiyle yarışacağını kaydeden Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gelen arkadaş ona göre çalışacak, üretecek ve sizlere layık olacak. Yeter ki, macera peşinde koşmasın, hayali projelere girişmesin. Yapılacak iş çok. Tarım kalkınırsa, Türkiye de bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' diyerek her şeyi özetlemiş. Türkiye'yi kalkındırmak için başka formül aramaya, başka devletlerin kuyrukçuluğunu yapmaya gerek yok. Bizim tarımda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde, şimdi ilk defa İzmir'den bir Tarım Bakanı çıktı. Umarım o da çalışır, köylüye faydalı olur." - İZMİR