Koçarlı-Bağarası sulamasında inşaat devam ediyor
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Koçarlı-Bağarası sulaması inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
17.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:57
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Koçarlı- Bağarası sulaması inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın 'da DSİ tarafından yapılan yatırımlarla mümbit topraklar suyla buluşturuluyor. Çine Adnan Menderes Barajı'ndan enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajı'na alınacak su ile Koçarlı-Bağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sulama inşaatının devam ettiği belirtilerek, "Çalışmaları hızla devam eden "Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması" inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı Bağarası Ovasında 146 bin 40 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak olup, 3 bin mm çapındaki CTP boruların montaj çalışmaları devam etmektedir" denildi. - AYDIN
Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın 'da DSİ tarafından yapılan yatırımlarla mümbit topraklar suyla buluşturuluyor. Çine Adnan Menderes Barajı'ndan enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajı'na alınacak su ile Koçarlı-Bağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sulama inşaatının devam ettiği belirtilerek, "Çalışmaları hızla devam eden "Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması" inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı Bağarası Ovasında 146 bin 40 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak olup, 3 bin mm çapındaki CTP boruların montaj çalışmaları devam etmektedir" denildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi