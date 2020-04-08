Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koçarlı Belediyesi'nden 200 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği

AYDIN (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında, aldığı tedbirler ve verdiği desteklerle örnek olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 200 adet gıda ve hijyenik paket kolisi bağışladı.

08.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:09
Koçarlı Belediyesi'nden 200 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği
AYDIN (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında, aldığı tedbirler ve verdiği desteklerle örnek olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 200 adet gıda ve hijyenik paket kolisi bağışladı.

Salgın sebebiyle işinden olan yevmiye ile günlük çalışan vatandaşlara dağıtılmak üzere Koçarlı Belediyesi tarafından hazırlanan koliler, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından, İncirliova Kaymakamı Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü'ye teslim edildi.

Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana sahada ekibiyle birlikte verdiği mücadelede vatandaşın takdirini toplayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada " Her zaman söylediğim gibi bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek atlatacağız. Burada amaç sen yaptın ben yaptım değil, bu hizmetlerin tek elden dağıtımını sağlamak, bu sebeple Belediye adına kolilerimizi Vefa Sosyal Destek grubuna teslim ediyoruz. İlk Etapta 200 Adet gıda ve içerisinde Dezenfektan, maske, eldiven olan bir hijyen paketi teslim ediyoruz. Valilik ve Kaymakamlıklar Başkanlığında yürütülen Vefa Sosyal Destek grubunun çalışmalarını özveri ve titizlikle yerine getiriyor. Bu mücadelede çok önemli bir hizmete imza atıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına onlar için gece gündüz çalışıyor. Bizde Belediye olarak bu çalışma içerisinde yer almaktayız, ama bu yetmez daha fazla destek olmak gerektiğini düşündük. Umarım herkese örnek olur ve artarak devam eder. Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz, Allah'ın izniyle bu zorlu günleri geride bırakacağız" dedi

"Bu bağışın örnek olması gerek"

Bağış sebebiyle teşekkürlerini ileten İncirliova Kaymakamı ve Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü ise, "Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ve ekibi emsal olabilecek bir davranış sergilediler. Bu sebeple kendilerine teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu her daim halkın hizmetinde. 7 gün 24 saat vatandaşlarımız bizlere ihbar hatlarımızdan ulaşabilirler" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nedim Kaplan, İncirliova, Koçarlı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koçarlı Belediyesi'nden 200 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:21: Şehit acısının yaşandığı Kulp'ta teröre tepki - Haber 17:21: ABD polisi her yerde bu kadını arıyor - Haber 17:20: Niğdeli uş adamından Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek - Haber 17:20: Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı - Haber 17:19: Balkondan sarkıttığı sepetle ihtiyacı olanlara yardım ediyor - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber