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Koçarlı Belediyesi sokağa çıkamayanların yardımına koştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatlarıyla, belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların hizmetine koşuyor.

24.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:41
Koçarlı Belediyesi sokağa çıkamayanların yardımına koştu
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatlarıyla, belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların hizmetine koşuyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların imdadına yetişen Belediye ekipleri İhbar hattına gelen talepleri yerine getiriyor. Pazar alışverişinden, zorunlu olarak doktor kontrolüne gitmesi gereken vatandaşların ulaşımına kadar her türlü çağrıya yanıt vererek gece gündüz hizmet için çalışıyor.

Başkan Nedim Kaplan'ın salgınla mücadeleye başlandığı ilk günlerden bu yana, sahada aktif olarak gerekli tedbirler için canla başla mücadele ettiğini belirten vatandaşlar, "Başkanımız Nedim Kaplan ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sayelerinde evimizde kendimizi güvende tutuyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

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