Koçarlı esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden anlamlı bağış
Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri, kadınlar gününde dağıtmayı planladığı çiçeklerin parasını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSKGV) Güçlendirme Vakfına bağışladı.
08.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:08
Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri, kadınlar gününde dağıtmayı planladığı çiçeklerin parasını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSKGV) Güçlendirme Vakfına bağışladı.
Kooperatif tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara dağıtılması planlanan çiçeklerin parası, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına gönderildi.
Kooperatif Başkanı İlker Aşkın, yaptığı açıklamada, anlamlı günü biraz daha anlamlı hale getirmek için 75 kadın ortakları adına Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yaptıklarını belirtti.
Kooperatif tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara dağıtılması planlanan çiçeklerin parası, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına gönderildi.
Kooperatif Başkanı İlker Aşkın, yaptığı açıklamada, anlamlı günü biraz daha anlamlı hale getirmek için 75 kadın ortakları adına Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yaptıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koçarlı esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden anlamlı bağış
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Koçarlı, TSK, Güncel
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