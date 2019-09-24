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Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevine İsmail Kılıçaslanoğlu atandı.

24.09.2019 10:25Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi
Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevine İsmail Kılıçaslanoğlu atandı.

Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yarımtepe'nin tayininin çıkması sebebiyle Müdür Yardımcısı İsmail Kılıçaslanoğlu yeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak atandı.

Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kılıçaslanoğlu, yaptığı açıklamada; "Kaymakamımız Fırat Çelik'in onayıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildim. Görevimiz sona eresiye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, bize güvenenleri mahcup etmemek için gayret göstereceğiz. Allah utandırmasın. Haydi Bismillah" dedi. - AYDIN

Halk Eğitimi Merkezi, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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