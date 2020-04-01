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Koçarlı Millet Bahçesi için düğmeye basıldı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın hayata geçirmeyi hedeflediği önemli projelerinden biri olan Millet Bahçesi için düğmeye basıldı.

01.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:31
Koçarlı Millet Bahçesi için düğmeye basıldı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın hayata geçirmeyi hedeflediği önemli projelerinden biri olan Millet Bahçesi için düğmeye basıldı.

Mimarlar Odası tarafından projelendirilen Millet Bahçesinin yapılacağı Aşk Gemisi olarak bilinen alan üzerinde yıkım çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projelerden birisi olan Millet Bahçesi, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde de hayat bulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aydın Valiliğinin destekleriyle 'Aşk Gemisi' olarak bilinen 11 dönüm alan üzerinde yapılacak Millet Bahçesi'nin içerisinde düğün salonu, kafeterya, ücretsiz internet evi, kitap okuma, oyun, spor ve piknik alanları yer alacak. Vatandaşlar için cazibe merkezi haline gelmesi planlanan Millet Bahçesi, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Millet Bahçesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği projelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Bu projeyi, Koçarlı'da hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaplan, yapımı tamamlandığında Millet Bahçesi'nin Koçarlı halkının sosyal, kültürel, spor ve daha birçok alanda ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Millet Bahçesi ile kullanılmayan bir alana da yeniden hayat vereceklerini dile getiren Başkan Kaplan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da destek sözü verdiği Millet Bahçesi projemiz hazır. Ekiplerimiz, proje alanında yıkım çalışmalarına başladı. Mezbelelik, kötü bir alanı, projemizle güzelleştireceğiz, yeniden hayat vereceğiz. İçerisinde genç, yaşlı, kadın, erkek herkese hitap edecek alanların yer alacağı projemizin startını verdik. Projemizden desteğini esirgemeyen bakanlığımıza, Aydın Valiliğine ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Millet Bahçesi, şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Millet Bahçeleri, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel
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