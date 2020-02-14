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Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

14.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:59Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür
AYDIN (İHA) – ADÜ Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Ticaret Borsası'na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Ergezer ile Keser'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Cihan Can ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Öğretim Görevlisi/Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser; 23 Ocak – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında 8.si gerçekleştirilen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarında, Koçarlı Meslek Yüksek Okulu öğrenci uygulamaları kapsamında üretilen yumurta, arı ve arı ürünleri, zeytinyağı sabunları, yerel bitkilerden hazırlanan kokular, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, vb. ürünlerin sergilenerek yüksekokulda yapılan atölye çalışmaları hakkında gelen ziyaretçilere bilgiler verildiğini aktararak, Aydın Ticaret Borsası tarafından Koçarlı Meslek Yüksekokulu'na fuar kapsamında verilen destek için teşekkürlerini ilettiler.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası olarak çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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