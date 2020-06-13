Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - BURSA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

13.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:29
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, Serpil K. ile kocası Cenk K. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cenk K, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Daireden gelen sesleri duyan apartman sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Serpil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Cenk K'yi bulmak için çalışma başlattı. Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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